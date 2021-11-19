Кызыл, 19 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Туве на прошедшей неделе с 8 по 15 ноября подскочили цены на дизельное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Так, литр дизтоплива на заправках Кызыла подорожало на 50 копеек — с 58,55 до 59,05 рубля.

При этом цены на бензин, по данным статистиков, за тот же период не изменились. На 15 ноября бензин Аи-92 стоил 51,16 рубля за литр. Литр Аи-95 жители республики могли купить за 53,22 рубля, Аи-98 — за 60,03.

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