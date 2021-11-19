Глендейл, США, 19 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Hs86183 «Коламбус Блю Джекетс»

В составе «Коламбуса» хет-трик оформил нападающий Бун Дженнер. Ещё одну шайбу забросил форвард Джастин Дэнфорт. Российский защитник Владислав Гавриков отдал одну результативную передачу.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились Райан Дзингел, Фил Кессел, Лоусон Круз и Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин отметился голевым пасом.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Коламбуса». Решающий бросок исполнил нападающий Егор Чинахов.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 18 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с шестью очками.

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