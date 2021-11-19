Москва, , 09:58 — REGNUM Топливо на автозаправочных станциях, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», может подорожать из-за повышения платы за использование сервиса. Об этом пишет 19 ноября газета «Известия».

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В распоряжении издания есть письмо руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова, адресованное одной из сетевых компаний. В нём говорится, что с 1 декабря плата за пользование сервисом «Яндекса» увеличится на 1,2%.

В настоящее время услуги платформы обходятся топливным компаниям в 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение, либо с них удерживают 2,39% в зависимости от контракта. После повышения плата составит 2,99% плюс НДС или 3,59%.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша назвал такое повышение неподъемным для независимых АЗС. По его словам, продолжать работу с «Яндексом» смогут только крупные компании.

«Независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с «Яндексом», — предупредил он.

На сегодняшний день по данным «Яндекса» сервисом пользуются 8 тыс. из 24 тыс. российских АЗС, автомобили через него заправляют около 4,5 млн раз в месяц. В компании объяснили, что тариф повышают для улучшения работы серверной части и обеспечения скорости функционирования приложения.

В ФАС готовы принять меры в случае, если будут выявлены нарушений законодательства.

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