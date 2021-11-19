Абакан, 19 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в региональном правительстве.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Социальная дистанция

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В Абакане коронавирус выявлен у 75 человек, в Саяногорске — у 26, в Черногорске — у 17, в Сорске — у семи, в Абазе — у шести.

Всего с начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 30 287 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Хакасии было выявлено 194 носителя коронавируса.