Магас, , 09:43 — REGNUM Дотации бюджету Ингушетии из федерального центра за последние два года составляют более 73,5% объема собственных доходов. И при этом ежегодно потребность в помощи федерального центра растет. Поэтому власти республики просят увеличить объем дотаций. Об этом в ходе заседания комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации заявил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов Пресс-служба главы Республики Ингушетия

Он отметил, что в республике в 2021 году наметилось устойчивое исполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, однако без поддержки федерального центра это не сможет привести к значимым результатам в перспективе и «не обеспечат покрытие ежегодного дисбаланса бюджета, составляющего 2,5 — 3 млрд рублей».

«Учитывая статистику рождаемости в регионе, данная потребность будет только увеличиваться, поэтому к региону необходимо применить особый подход. Важной мерой в этом направлении станет увеличение объема ежегодной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В преддверии принятия федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 — 2024 годов, рассчитываем на вашу поддержку», — цитирует Сластенина пресс-служба главы региона.

Напомним, в Совете Федерации РФ с 17 по 19 ноября проходят Дни Ингушетии, в ходе которых делегация из представителей органов власти республики во главе с руководителем Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым докладывает о своих успехах и проблемах, требующих помощи сенаторов и правительства РФ.

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