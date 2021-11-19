Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Бывший капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан попробует себя в качестве тренера. Полузащитник вошёл в состав тренерского штаба академии жёлто-синих. Он будет работать с ребятами 2007 года рождения.

Fc-rostov.ru Капитан «Ростова» Александр Гацкан

«Впереди много работы. Постараюсь передать свой опыт молодому поколению», — написал Гацкан на своей странице в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что молдавский футболист пополнил ряды футбольного клуба «Ростов» в 2008 году, спустя семь лет он надел капитанскую повязку. В составе жёлто-синих Александр Гацкан стал серебряным призёром чемпионата России, выступал в еврокубках. В июле 2019 года полузащитник подписал контракт с самарской командой «Крылья Советов». В июле 2021 года Гацкан заявил о завершении карьеры.