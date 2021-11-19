Киев, 19 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В настоящее время власти Украины очень близки к тому, чтобы начать терять Донбасс, и потому им нужна новая стратегия по этому региону. Об этом 19 ноября заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

Gov.ua Павел Климкин

«Мы в очень опасной ситуации… Мы в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс. Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот «Минск» не работает. Он не будет работать, поскольку (президент России Владимир) Путин готов идти дальше», — сказал он.

Также экс-глава МИД Украины добавил, что, по его мнению, в настоящее время «геополитическая мясорубка может начать крутиться» и потому Киеву нужно понять, где его место в этой игре, а при неправильном выборе существует вероятность того, что украинские власти «в фарш перемелют».

При этом Климкин добавил, что считает, что в настоящее время возможность «провокаций не такая, как весной, а больше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады Максим Бужанский заявил, что заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что немецкие власти косвенным образом несут ответственность за т.н. голодомор (так на Украине называют голод начала 1930-х годов в СССР), могут косвенно оказать влияние на процесс запуска газопровода «Северный поток — 2».