Москва, , 09:42 — REGNUM Обеспечение безопасности в Абхазии для граждан России должно быть «на особом контроле» у руководства республики, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с министром туризма Теймуразом Хишбой в Москве.

Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

Глава российского ведомства отметила, что за прошедший летний сезон в Абхазии пострадали несколько российских туристов. Так в пансионате «Самшитовая роща» в Пицунде местный житель серьёзно ранил двух граждан РФ. Этот вопрос до сих пор не урегулирован.

«Попросила своего коллегу Теймураза Владимировича взять на личный контроль этот и другие инциденты с российскими гражданами, а также вопрос компенсаций пострадавшим. Кроме того, попросила абхазскую сторону инициировать проверку в отношении пансионата «Самшитовая роща», — сказала пресс-службе Догузова.

Сообщается, что Хишба пообещал пострадавшим финансовую помощь. Он также отметил, что инцидент находится под контролем у руководства республики.

Напомним, двое российских туристов пострадали в ходе конфликта в ночь на 15 июня в ресторане пансионата «Самшитовая роща» с местным жителем. Оба получили многочисленные ранения в области ног.

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