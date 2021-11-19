Оренбург, 19 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Оренбурге из-за пожара в здании лицея № 3 пришлось эвакуировать персонал и учеников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

56.mchs.gov.ru Последствия пожара в лицее

На задымление отреагировала сигнализация в здании образовательного учреждения. Возгорание произошло вечером 18 ноября и потушено до прибытия пожарных. Из-за короткого замыкания электропроводки сгорела лампа на потолке. Закопчено потолочное перекрытие, площадь уточняется

Погибших и травмированных нет. По сигналу тревогу выезжали девять пожарных расчетов.