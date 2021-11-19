Курган, 19 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Курганской области пересмотрят состав комиссий по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Совещание областной комиссии по делам несовершеннолетних

Пересмотреть состав муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, более тщательно проводить отбор сотрудников, от которых на местах зависит выявление и постановка на учёт семей, находящихся в социально опасном положении — такое поручение дал глава региона Вадим Шумков на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, должна быть усилена профилактическая работа с детьми и подростками, находящимися в конфликте с законом.

Одной из ключевых совещания стала организация воспитательной работы в детских домах. Главное управление социальной защиты населения должно проанализировать требования к квалификации психолога детского дома, так и к организации и качеству его работы. Организовать при необходимости прохождение дополнительного обучения или подбор новых специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в социальных сетях появились ролики из Кипельского детского дома, в которых демонстрируются издевательства над двухлетним малышом — подростки его толкают, дают пощёчины, дышат ему в лицо сигаретным дымом. Видео вызвало широкий общественный резонанс. В итоге с уволено несколько воспитателей детдома, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю вынесены дисциплинарные взыскания. Региональным СУ СКР по факту издевательств над малышом возбуждены два уголовных дела.