Самара, 19 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Международный форум «Волонтеры Победы» намерены провести в Самаре. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM «Волонтеры победы»

Форум планируется провести с 14 по 18 декабря 2021 года. В его работе примут участие около 500 участников из 85 регионов России.

«В рамках форума запланированы встречи с экспертами федерального уровня, мастер-классы и образовательные проекты, занимательные тренинги, лекции и многое другое. Для пресс-секретарей и медиакоманды будет работать специальная площадка, где представят уникальный образовательный контент и выступят спикеры из сферы медиа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для участия в мероприятии необходимо иметь QR-код.