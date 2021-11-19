Белгород, 19 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Система QR-кодов будет действовать в Белгородской области и после 22 ноября. Это подтвердил губернатор Вячеслав Гладков 19 ноября в ответ на вопрос подписчика на своей странице в социальной сети.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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О продлении системы QR-кодов начали писать в социальных сетях жители региона — предупреждения об этом стали появляться в торговых центрах и спорткомплексах. Один из пользователей 19 ноября спросил об этом губернатора на его странице в Instagram. Вячеслав Гладков коротко ответил — «Да». Чуть позже глава региона пояснил, что делает это «исходя из эпидемиологической обстановки. Других причин нет».

Как сообщало ИА REGNUM, требование о предъявлении QR-кодов на любых предприятиях и организациях сферы услуг ввели в Белгородской области с 8 по 22 ноября. Тогда губернатор назвал эту меру вынужденной и временной.