Южноуральск, Челябинская область, 19 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Жительница Южноуральска Челябинской области хотела заработать на инвестициях, но потеряла свои деньги. Об этом сообщает областной главк МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Жертвой мошенника стала гражданка 1959 года рождения. Она увидела в интернете рекламу о таком способе заработка и подала заявку. А затем ей перезвонил мужчина и убедил её перевести 22 тыс. рублей.

Когда гражданин потребовал ещё денег, то женщина поняла, что её обманули, и заявила в полицию. Мошенников ищут.