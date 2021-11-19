Горно-Алтайск, , 09:35 — REGNUM В Республике Алтай на 1 января 2021 года проживало 67 276 детей в возрасте до 18 лет, из которых 51,3% или 34 528 составили мальчики. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Владимир Маковский. Пастушки. 1903

Большинство алтайских детей проживает в сельской местности — 73,3% или 49 334 человека против 26,7% или 17 942 горожан.

«В 2020 году в республике родилось 2933 ребенка (1582 мальчика и 1351 девочка)», — добавили в службе статистики.

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