Москва, , 09:35 — REGNUM Пострадавшая при пожаре в Москве певица, заслуженная артистка России Марина Хлебникова находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

В больнице Mos.ru

«Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжёлое, на аппарате», — приводит РИА Новости слова сотрудника медучреждения.

Пожар, в котором пострадала певица, произошёл вечером 18 ноября в доме на улице Ратной в Москве. Возгорание случилось в квартире на четвёртом этаже, площадь пожара составила десять кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Марина Хлебникова находится в отделении реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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