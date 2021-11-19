Тверь, 19 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Месячник по контролю соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Тверской области решено продлить до Нового года, проверки будут проводиться ежедневно. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 18 ноября.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь

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Рейды по проверке соблюдения масочного режима в автобусах «Транспорта Верхневолжья» проводят контролёры и сотрудники полиции. В транспорте также раздают бесплатные маски — с начала сентября раздали уже более 26,5 тысячи масок.

Также в автобусах «Транспорта Верхневолжья» ежедневно проводят дезинфекцию — полную санобработку салонов проводят после возвращения транспорта с линии, а в перерывах между рейсами дезинфицируются контактные поверхности. Также проводится дезинфекция и в пригородном железнодорожном транспорте.

Соблюдение масочного режима водителями легковых такси также проверяется в ходе совместных рейдов ГИБДД, Минтранса и Минконтроля Тверской области.