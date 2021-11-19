Берлин, , 09:33 — REGNUM Сожаление по поводу того, что встреча в «нормандском формате» так и не была проведена, выразила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, уточнив, что российская сторона против «встречи ради встреч» в этом вопросе. Она заявила об этом 18 ноября на пресс-конференции.

Ангела Меркель Kremlin.ru

«Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента (Владимира Путина), чтобы, пока я остаюсь канцлером, такие переговоры состоялись, я очень бы хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не произошло. Поэтому я сожалею об этом», — сказала она.

Кроме этого, и.о. немецкого канцлера отметила, что публикация переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегами из ФРГ и Франции в этом вопросе ничего не меняет и подчеркнула, что, по ее мнению, такая встреча должна была состояться.

Помимо того, Меркель указала, что у французской с немецкой и у российской стороны разные взгляды на то, почему не состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне глав МИД.

Также она добавила, комментируя поход России, отвергающей «встречи ради встреч», что, по ее мнению, будут достигнуты «куда меньшие результаты» в случае если под предлогом обсуждения результата будущей встречи не будут проводиться сами встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции.