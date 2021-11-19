Уфа, 19 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Метели ожидаются в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

20 ноября в республике ожидается снег, который может перейти в мокрый снег, в некоторых районах ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах возможны снежные заносы, снежный накат, гололедица и сильный ветер. Температура воздуха ночью может опуститься до — 6 °C, днем воздух может прогреться до +2°С.

21 ноября в Башкирии также может пройти снег, переходящий в мокрый снег, в некоторых районах ожидается метель, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, гололедица, на дорогах снежные заносы, снежный накат, возможен сильный ветер. Ночью может похолодать до — 6 °C, днем температура воздуха может прогреться до +2°С.