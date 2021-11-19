Москва, 19 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Москву с 18 ноября начали украшать к новогодним праздникам и Рождеству. Всего в городе установят более 4 тысяч праздничных световых декоративных конструкций, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый год

Также специалисты комплекса городского хозяйства установят в столице новогодние ели, украсят город разноцветными шарами и гирляндами. оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами 2022.

Отмечается, что все новогодние световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, их можно использовать многократно. Работы по украшению Москвы завершаться до середины декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, для украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.

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