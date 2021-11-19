Петропавловск-Камчатский, 19 ноября 2021, 09:30 — REGNUM Традиционные гонки на собаках «Берингия», которые ежегодно проводятся на Камчатке, поддержали президентским грантом. Сумма выплаты составила 10 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе Камчатского края.
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Полученные деньги будут потрачена на организацию культурной программы фестиваля и увеличение масштабности проекта «Берингия — лицом к лицу с Севером».
По его словам, руководство региона предпринимает попытки включить «Берингию» в перечень федеральных туристических мероприятий, курируемых «Ростуризмом». Губернатор Камчатки выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана, что даст возможность получать на организацию фестиваля федеральное финансирование и сделает его более масштабным.
Как сообщало ИА REGNUM, гонки на собачьих упряжках «Берингия» проводятся на Камчатке ежегодно в конце февраля — начале марта. Участники соревнований преодолевают маршрут протяжённостью 950 км.