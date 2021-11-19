Петропавловск-Камчатский, 19 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Традиционные гонки на собаках «Берингия», которые ежегодно проводятся на Камчатке, поддержали президентским грантом. Сумма выплаты составила 10 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе Камчатского края.

Гонки «Берингия»

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Полученные деньги будут потрачена на организацию культурной программы фестиваля и увеличение масштабности проекта «Берингия — лицом к лицу с Севером».

«Мы продолжаем уделять большое внимание культурной составляющей. Мы продолжим традиции, заложенные Александром Михайловичем Печенем. Уже в этом году выставки, представления и показы тематических фильмов пройдут во всех точках гонки. Мы уже занимаемся привлечением финансирования, в том числе федерального для проведения «Берингии». В этом году из Фонда президентских грантов получено почти 10 миллионов рублей, которые позволят на высоком уровне организовать культурную составляющую гонки», — рассказал глава региона Владимир Солодов.

По его словам, руководство региона предпринимает попытки включить «Берингию» в перечень федеральных туристических мероприятий, курируемых «Ростуризмом». Губернатор Камчатки выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана, что даст возможность получать на организацию фестиваля федеральное финансирование и сделает его более масштабным.

Как сообщало ИА REGNUM, гонки на собачьих упряжках «Берингия» проводятся на Камчатке ежегодно в конце февраля — начале марта. Участники соревнований преодолевают маршрут протяжённостью 950 км.