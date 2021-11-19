* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:28 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех считает письмо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) членам Конгресса США «попрошайничеством у иностранцев». Об этом сообщает Ariana News.

Амрулла Салех, бывший первый вице-президент Афганистана, отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «подражая Равалпинди, превратили афганский народ в инструмент для вымогательства».

Салех написал 18 ноября по поводу письма талибов членам Конгресса США о снятии экономических санкций, что «теперь они вымаливают у врага жалость, написав письмо на четырех языках».

По его словам, если так называемая победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была вызвана молитвами и благочестием, почему их молитвы об экономике не увенчались успехом. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «был и остается марионеткой Пакистана», добавил он.

«Афганистан был самым прибыльным полем битвы для пакистанцев до падения Кабула, — сказал Салех. — Получение выгоды от нестабильности в Афганистане было уникальной возможностью для пакистанского правительства».

Он добавил, что сегодня вопрос заключается в том, есть ли у пакистанцев способ воспользоваться нынешней ситуацией в Афганистане или им следует финансировать свой марионеточный режим. Является ли «Велаят Хорасан» (подразделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее на территории Афганистана и Пакистана — прим. ) «следующей дойной коровой для Равалпинди»?

По его словам, логично, что у них должны быть средства для вымогательства денег от мирового сообщества. «Велаят Хорасан» — не более, чем дешевый инструмент. Это предоставит режиму Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предлог для конфронтации с ними, и Пакистан снова будет сдавать в аренду свое воздушное пространство и землю для Запада и будет платить часть этой ренты талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Салех заявил, что Пакистан унаследовал навыки колониальной системы и использует их в Афганистане. Но у него нет финансовых и управленческих способностей колониальной державы. Это превращает Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Афганистан в выгодные проекты для получения средств.

Он добавил, что все признаки этого процесса очевидны. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не сможет дистанциироваться от Исламабада и не сможет добиться всеобщего признания, если не обратится к народу за легитимностью.

По его словам, нынешняя политика Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к миру основана на подражании Равалпинди, на шантаже. Уважение прав человека и человеческого достоинства, право на образование, свобода выражения мнений, свободное участие в политике и признание плюрализма стали инструментами вымогательства.

«Проще говоря, они говорят миру, что, если вы не заплатите, мы будем мучить афганский народ, — сказал он. — Они взывают к человеческой совести».

По словам Салеха, на протяжении десятилетий пакистанцы говорили Западу, что, «если вы не заплатите, наше ядерное оружие может быть продано или передано, и мир, который опасается ядерного терроризма, всегда был готов платить».

«Когда я изучаю деятельность «Велаят Хорасан», я не сомневаюсь, что Пакистан будет использовать его в качестве следующей дойной коровы», — сказал он.

Между тем, исполняющий обязанности министра иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки 17 ноября направил письмо в Конгресс США с просьбой разморозить активы Центрального банка Афганистана на сумму 9 миллиардов долларов. Это письмо написано на четырех языках.