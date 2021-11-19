Ижевск, 19 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Удмуртии с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Можге. Об этом сообщает пресс-служба регионального правления МВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы с южной строны эстакады

Было установлено, что при проведении дорожных работ были соблюдены все правила техники безопасности, на рабочих были светоотражающие жилеты, а место ремонта обозначено специальными дорожными знаками.

Опубликована запись видеорегистратора, на которой слышно, что пассажирка автомобиля несколько раз кричит: «Влад, не гони, пожалуйста».

Также установлено, что на момент аварии скорость автомобиля составляла 104 км/ч при максимально допустимой скорости движения на данном участке — 60 км/ч. В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Причем за четыре месяца до этого он был лишен прав управления транспортным средством на два года за повторную езду после употребления алкоголя.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — подчеркнули в пресс-службе,

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 апреля водитель иномарки насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Можге. После аварии он скрылся с места происшествия. Позднее водитель был установлен и задержан. Уголовное дело было возбуждено по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения с оставлением места ДТП»). Обвиняемый был заключен под стражу.

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