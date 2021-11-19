Пласт, Челябинская область, 19 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего. Об этом 19 ноября сообщает южноуральское управление СКР.

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Трагедия произошла в Пласте. По данным следствия, в ходе работ по созданию канализации рабочего засыпало грунтом. Это произошло при обрушении стен траншеи. Спасти мужчину не удалось.

Дело завели по факту нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и определяют круг потенциально виновных лиц.