Грозный, , 09:23 — REGNUM В Чечне произошли кадровые перемены в составе правительства. С предложением назначить пять новых министров обратился к главе республики Рамзану Кадырову премьер-министр Муслим Хучиев. Об этом руководитель региона 18 ноября сообщил в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на должность главы минздрава предложено назначить Идриса Байсултанова, ныне работающего на посту министра образования. Новый кандидат — врач, доктор медицинских наук, поэтому с работой министра здравоохранения справится, считают в республике. На освободившуюся должность министра образования назначен Хож-Бауди Дааев, занимавший должность вице-премьера, курирующего социальный блок.

Министром экономического, территориального развития и торговли Чечни стал Рустам Шаптукаев — ныне министр промышленности. Освободившая должность главы минпрома досталась бывшему представителю главы Чечни в Липецкой области Адаму Хакимову. Кроме того, министру финансов Султану Тагаеву вернули статус вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нынешних кадровых перемен на должность вице-премьера Чечни назначен Эльхан Сулейманов — бывший министр здравоохранения Чечни.

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