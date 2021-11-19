Вашингтон, 19 ноября 2021, 09:22 — REGNUM Высокопоставленные дипломаты США и Японии подтвердили важность сотрудничества с Южной Кореей. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Известно, что данное заявление он сделал на следующий день после того, как заместитель министра иностранных дел Японии отказался от проведения совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из США и Южной Корее.
Читайте также: Замглавы МИД Японии отказался от совместной пресс-конференции в Вашингтоне
Прайс сообщил, что заместитель госсекретаря Уэнди Шерман и замглавы МИД Японии Такэо Мори подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
«Трёхстороннее сотрудничество направлено на решение глобальных проблем XXI века», — сказал глава пресс-службы Госдепартамента США.