Вашингтон, 19 ноября 2021, 09:22 — REGNUM Высокопоставленные дипломаты США и Японии подтвердили важность сотрудничества с Южной Кореей. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Нед Прайс
Нед Прайс
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Известно, что данное заявление он сделал на следующий день после того, как заместитель министра иностранных дел Японии отказался от проведения совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из США и Южной Корее.

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Прайс сообщил, что заместитель госсекретаря Уэнди Шерман и замглавы МИД Японии Такэо Мори подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Трёхстороннее сотрудничество направлено на решение глобальных проблем XXI века», — сказал глава пресс-службы Госдепартамента США.