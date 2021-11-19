Пермь, 19 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Перми планируют обновление парка трамваев и трамвайных путей. На эти цели регион планирует взять инфраструктурный кредит в размере 13,9 млрд рублей из федерального бюджета. Заявка уже подана, сообщают СМИ.

Константин Долгановский Трамвай. Пермь

Краевые власти намерены приобрести 50 новых трамваев. Планируется, что в течение трех-четырех лет проведут реконструкцию трамвайных путей. Их общая протяженность составляет свыше 100 км.

В Перми в 2023—2024 годы появится новое трамвайное депо. В качестве места для объекта рассматривают несколько участков.