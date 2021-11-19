Джакарта, 19 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо не планирует в ближайшее время посещать округ Синтанг на Калимантане, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

Главу государства просят посетить место наводнения в округе Синтанг.

Президента просят немедленно осмотреть место и предпринять конкретные действия. Однако дата визита Джоко Видодо в Синтанг пока не оглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии официально выдало разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Novavax.