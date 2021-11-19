Москва, 19 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 19 ноября окажется выше климатической нормы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

Синоптики рассказали, что ситуацию в регионах Центральной России определит влияние североатлантического циклона, «генерирующего поля облачности и небольших очаговых осадков при среднесуточной температуре воздуха чуть выше климатической нормы».

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки. Воздух прогреется до трёх градусов выше нуля, в Подмосковье — до четырёх градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.