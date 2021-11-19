Салехард, 19 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. На Ямале руководитель и механик фирмы признаны виновными в хищении свыше тысячи тонн газового конденсата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Screens-hd.ru «Газпром»

В мае 2018 года осужденные совершили тайное хищение газового конденсата, массой 1006 тонн, причинив ПАО «Газпром» ущерб на сумму свыше девяти миллионов рублей. Суд назначил им наказание в виде четырёх и трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Их адвокаты обжаловали приговор в апелляционном порядке, настаивая на непричастности осужденных к совершению преступления. Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО признала доводы защитников необоснованными. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Тарко-Сале трое работников коммерческой организации осуждены за кражу у ПАО «НК Роснефть» около 95 тонн нефти. Суд за кражу приговорил двух участников преступной группы к одному году и шести месяцам условного срока. Третий гражданин возместил ущерб, и ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.