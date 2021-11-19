Кишинёв, , 09:20 — REGNUM Большинство депутатов парламента Молдавии 18 ноября проголосовали за то, чтобы отправить в отставку директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Руслана Флочу. Об этом сообщает телеканал TV8.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В парламенте было назначено слушание по итогам отчета о работе НЦБК с 2016 по 2021 год. Флоча отказался приходить, заявив, что решение об его увольнении уже приняли заранее, отчёт — формальность.

Сообщается, что депутаты Блока коммунистов и социалистов выступили против отставки главы центра по борьбе с коррупцией, но они были в меньшинстве.

Стоит отметить, что поправки в Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией, позволяющие депутатам назначать и увольнять главу НЦБК были приняты в августе. Это произошло вскоре после того, как в ходе досрочных выборов большинство в парламенте получила пропрезидентская партия «Действие и солидарность».