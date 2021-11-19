Москва, 19 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Российская певица, заслуженная артистка России Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве, находится в отделении реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 ноября сообщает Рен-ТВ.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

Уточняется, что певица пребывает в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Также указывается, что она не может дышать самостоятельно и поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что певица и музыкант Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжёлом состоянии после пожара в своей квартире в Москве.