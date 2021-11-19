Лондон, , 09:15 — REGNUM Группа афганских футболисток и членов их семей, бежавших в Пакистан после прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибыла в Великобританию.

Несколько человек и групп, в том числе спортсмены, хасидский раввин и американская знаменитость Ким Кардашьян, приняли участие в «дорогостоящей спасательной операции», передает BBC.

В операции участвовал известный американский деятель Уэст. Самолет был зафрахтован еврейской организацией по оказанию помощи «Цедек» и оплачен Ким Кардашьян.

Спасенные футболистки в возрасте от 13 до 19 лет были перевезены из Пакистана в Великобританию. Они будут жить в Великобритании и получат статус беженцев.

«Я очень счастлива и горжусь этими девушками. Они были травмированы, — сказала Халеда Попал, бывшая капитан афганской национальной женской команды, которая принимала участие в спасательной операции и координировала ее из Дании. «Они выжили и смогли остаться сильными. Теперь они могут начать новую жизнь и вздохнуть с облегчением».

Раввин Моше Маргартен, президент и основатель еврейской группы помощи «Цедек», также выразил свою радость. «Как сын и внук выживших в Холокосте, когда праведные неевреи помогли спасти большое количество евреев, я в глубине души знаю, что должен стоять вместе с другими в трудные времена, когда их жизни угрожает опасность», — сказал он.

Жизнь всех этих подростков из разных провинций Афганистана была в опасности, когда их города были захвачены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а некоторым из членов их семей угрожала смерть.

Они в панике бежали в Кабул и должны были быть отправлены в Катар в конце августа. Они почти достигли взлетно-посадочной полосы, когда вышли из автобуса из-за предупреждений безопасности. Двумя часами позже аэропорт подвергся нападению террориста-смертника, в результате чего погибло более 180 человек. Десять дней спустя, после давления на высоком уровне и постановления премьер-министра Пакистана Имран Хана, им было разрешено пересечь границу с Пакистаном. Но у них были только временные пакистанские визы.

Девочек также поддержала Андреа Радризани, президент футбольного клуба «Лидс Юнайтед».

Около месяца назад британское правительство объявило, что предоставит этим девушкам визы и жилье.

Но им по-прежнему требовалась финансовая помощь, чтобы добраться до Британии, которая затем была предоставлена, и вечером 18 ноябрясамолет с группой из 130 человек наконец прибыл в аэропорт Станстедблиз Лондона.

Следующие 10 дней они проведут на карантине.

«Мы достигли нашей первой цели. Следующая цель — работать с футбольными организациями, чтобы помочь им начать новую карьеру в футболе», — сказала Халеда Попал Би-Би-Си.

Бывшая женская сборная Афганистана ранее вылетела в Австралию, а юниорская команда позже получила убежище в Португалии.