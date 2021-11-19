Екатеринбург, 19 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб УГМК одержал очередную победу в рамках чемпионата российской Премьер-лиги. На этот раз был повержен красноярский «Енисей», сообщили в пресс службе БК УГМК.

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Матч завершился со счетом 76:44 в пользу уральской команды. Самым результативным игроком стала Александрия Бентли. Ей удалось принести своему клубу 23 очка.

Уральская команда не отдала сопернику преимущества ни в одной четверти матча. Каждая пятнадцатиминутка завершалась в пользу УГМК. Закономерным стал результат на табло. Крупная победа екатеринбургского клуба.

Следующий матч УГМК проведёт на домашнем паркете против Новосибирского «Динамо». Встреча пройдёт в рамках чемпионата России 21 ноября.