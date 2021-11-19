В Верхневолжье введут дополнительные меры поддержки детей войны
Тверь, 19 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки для жителей, имеющих статус «дети войны», введут в Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 18 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона, отвечая на вопрос жительницы Твери, сообщил, что пакет мер поддержки детей войны будет принят 19 ноября на заседании правительства Тверской области.
После принятия данной меры во всех медицинских и социальных учреждениях будет размещена информация о внеочередном обслуживании детей войны.
Как напоминает ИА REGNUM, закон «О детях войны в Тверской области» был принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах гражданам из этой категории были произведены единовременные денежные выплате ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3000 рублей.