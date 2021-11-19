Тверь, 19 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки для жителей, имеющих статус «дети войны», введут в Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 18 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона, отвечая на вопрос жительницы Твери, сообщил, что пакет мер поддержки детей войны будет принят 19 ноября на заседании правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области в эфире телеканала «Россия 24» Тверь

«В том числе, будет закреплена норма об их внеочередном обслуживании в медицинских учреждениях и МФЦ. Кроме того, дети войны, не имеющие льгот, с 1 января 2022 года будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 800 рублей из бюджета Тверской области. До этой же суммы будет увеличена доплата тем, кто уже получает ветеранские надбавки», — сказал Игорь Руденя.

После принятия данной меры во всех медицинских и социальных учреждениях будет размещена информация о внеочередном обслуживании детей войны.

Как напоминает ИА REGNUM, закон «О детях войны в Тверской области» был принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах гражданам из этой категории были произведены единовременные денежные выплате ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3000 рублей.