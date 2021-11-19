Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM Обычный рабочий день в кафе в центре Улан-Удэ 19 ноября прервал неадекватный мужчина. Ворвавшись с криками в заведение он разбил стекло и перепугал работников, сообщает телеканал АТВ.

Улан-Удэ Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

По словам очевидцев, неизвестный хулиган был в крови и явно пьян. Мужчина, как отмечается, бегал по помещению, после чего заперся в туалете. Оттуда его вывели уже сотрудники частной охранной организации.

Полиция в настоящее время начала проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в торговый центр в Екатеринбурге ворвался голый мужчина, бегал по зданию и кричал что-то неадекватное. Он успел разломать диваны, снести урны, пока его не задержала охрана.

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