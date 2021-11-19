Уфа, 19 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Кровля фермы горела в крестьянско-фермерском хозяйстве в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

Ночью спасатели Давлекановского района получили информацию о пожаре в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в деревне Алга.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит кровля фермы в одноэтажном, кирпичном здании, размерами 80×20 метров.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.

«До прибытия подразделений пожарной охраны из здания выведено 70 голов КРС (100%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.