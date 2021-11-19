Киев, , 09:08 — REGNUM Заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что немецкие власти косвенным образом несут ответственность за т.н. «голодомор» (так на Украине называют голод начала 1930-х годов в СССР), могут косвенно оказать влияние на процесс запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом 19 ноября написал депутат украинской Верховной рады Максим Бужанский в своем Телеграмм-канале.

Максим Бужанский Цитата из видео на YouTube

«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2», — отметил в своем сообщении Бужанский.

Также депутат Рады добавил, что он считает слова Мельника наивысшей степенью неуважения к памяти жертв т.н. «голодомора».

Отметим, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал на своей странице в соцсети Twitter, что Германия, по его мнению, косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР в 1932 году, потому что она в тот момент являлась торговым партнером Советского Союза. Также он добавил, что, исходя из этого, Германия якобы «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».