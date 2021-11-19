Пермь, 19 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на карандаш ситуацию с аварийным домом в Перми, проживающие в котором люди жалуются на бездействие власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эмблема СКР

Ранее жильцы ветхого дома обратились с жалобой к председателю СКР, опубликовав обращение в соцсети. Они отмечали, что живут в непригодных и опасных условиях. Здание признано аварийным в 2019 году и подлежит расселению до конца 2025 года.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дмитрию Анащенко отчитаться о ситуации.