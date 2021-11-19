Ижевск, , 09:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 ноября провели 2 095 234 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус Hospital CLÍNIC

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5822 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4730 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек. Накануне было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3122 человек.

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