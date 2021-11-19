Москва, 19 ноября 2021, 09:07 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента совершили по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам региона многокилометровый марш. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В состав мобильных патрульных групп, принимающих участие в марше, входят бронетранспортёры БТР-82А и автомобили КамАЗ повышенной проходимости. При патрулировании вдоль линии разграничения сторон российские миротворцы контролируют соблюдение режима прекращения огня, осуществляют наблюдение за воздушной обстановкой, опрашивают местных жителей.
В настоящее время российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе на 27 стационарных наблюдательных постах и с задействованием мобильных патрульных групп.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что руководство Азербайджана намеренно создаёт напряжённую обстановку в Нагорном Карабахе.
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