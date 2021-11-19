Рига, 19 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. У «Динамо» отличился форвард Мэтт Лорито.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 40 очков. «Динамо» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 25 очками.

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