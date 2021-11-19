Абакан, , 09:06 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — за неделю с 8 по 15 ноября подорожали бензин и дизельное топливо.

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 19 ноября в Красноярскстате, бензин АИ-92 вырос в цене на 0,12 рубля — с 45,71 до 45,83 рубля за литр. ИА-95 подорожал на 0,07 рубля — с 48,66 до 48,73 рубля за литр, АИ-98 — на 0,14 рубля (с 57,37 до 57,51 рубля за литр).

Дизельное топливо за указанный период выросло в цене на 0,77 рубля — с 53,70 до 54,47 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, дизельное топливо резко подорожало в Красноярске.

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