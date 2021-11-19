Подольск, Московская область, 19 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

В составе «Салавата» шайбы забросили нападающий Николай Кулёмин, защитники Григорий Панин, Динар Хафизуллин и форвард Теэму Хартикайнен.

В составе «Витязя» точными бросками отметились форварды Миро Аалтонен и Ильдар Шиксатдаров.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 42 очка. «Витязь» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 22 очками.

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