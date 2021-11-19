Грозный, , 09:03 — REGNUM В Чечне обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Его нашли силовики при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Серноводском районе. Предположительно тайник принадлежал боевикам, сообщили 19 ноября в пресс-службе Росгвардии.

Оружие © Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

«При обследовании в тайнике были обнаружены патроны к стрелковому оружию различного калибра и выстрелы к гранатометам различных модификаций. Предположительно, предметы были скрыты в тайнике преступниками несколько лет назад», — говорится в сообщении ведомства.

Содержимое тайника было уничтожено на месте с использованием накладного заряда. При этом никто из силовиков не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Урус-Мартановском арйоне Чечни был обнаружен схрон с гранатометами, переносным противотанковым ракетным комплексом «Фагот», реактивным пехотным огнеметом «Шмель» и другими видами вооружения. Его также уничтожили накладным зарядом.

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