Уфа, 19 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Тела двух мужчин обнаружили при разборе места пожара в бревенчатом доме в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ada Be Пожар в доме

Сообщается, что ночью спасатели Уфы получили информацию о пожаре на ул. Свободы, 64: в одноэтажном бревенчатом доме на двух хозяев, размерами 6×20 метров, в нежилой квартире произошло возгорание мусора на площади 10 кв. метров.

Огнеборцы оперативно справились с огнем. Во время разбора места пожара были найдены тела двух мужчин. По предварительной информации, мужчины не имели определенного места жительства. Сейчас специалисты устанавливают их личности.

Из жилого помещения самостоятельно эвакуировались два человека, которые не пострадали. Дознаватели устанавливают причины возгорания.