Москва, 19 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Критерии оценки при назначении ежемесячных пособий на детей и пособий беременным женщинам изменятся в России в 2022 году. Об этом пишет 19 ноября газета «Известия», ссылаясь на подготовленный Минтрудом проект постановления правительства.

Mezenmir Деньги

В проекте документа отражён ряд подготовленных министерством принципиальных изменений. Перед тем, как их предложить, в Минтруде изучили причины, по которым малоимущим из-за формальных признаков отказывали в поддержке.

С 1 апреля 2021 года в России комплексно оценивают нуждаемость перед назначением пособий на детей от 3 до 7 лет включительно для семей, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума. Так называемый имущественный ценз и правило «нулевого дохода» введены для того, чтобы помощь действительно получали те, кому она нужна.

С 1 июля комплексная оценка введена при назначении ежемесячных пособий для беременных женщин, вставших на учёт на ранних сроках, и для нуждающихся одиноких родителей детей от 8 до 17 лет.

«Как следует из проекта постановления, назначение пособия на детей от 3 до 7 лет может осуществляться по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Для этого регионы наделяются правом предусмотреть такую опцию в своем законодательстве», — отмечает издание.

По-иному будут оценивать и доходы семей, претендующих на господдержку. Это семьи со средним доходом на каждого члена, не превышающим региональный прожиточный минимум.

Рассчитывать доходы предлагается без учёта региональных и муниципальных субсидий на приобретение недвижимости, авто — или мототранспортного средства, налоговых вычетов, грантов, субсидий и других поступлений с целевым характером расходования и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства.

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