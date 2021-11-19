Джакарта, , 09:02 — REGNUM Агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии официально выдало разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Novavax, сообщает CNN Indonesia.

Сотрудники компании Novavax Novavax.com

Вакцину Novavax из Индии можно использовать для взрослых в возрасте 18 лет и старше.

В агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии заявили, что наиболее частые побочные эффекты включали местную боль (23,9−32%), болезненность (9,9−11,4%), головную боль (15,5−19,9%), утомляемость (8, 7−17,9%), мышечную боль (8,5 — 15,5%) и лихорадка (3,5−14,4%).

Эффективность вакцины Novavax оценивается от 89,7 до 90,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии предоставило последнюю информацию о вакцинации пожилых людей.

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