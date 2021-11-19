Челябинск, , 09:01 — REGNUM В Челябинское определились с подрядчиком на достройку проблемного дома. Об этом сообщает областной минстрой.

Дольщики

77metrov.ru

По итогам конкурса региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства назвал в качестве такого компанию «СК Дель-Мар». Она будет достраивать дом №6 на территории микрорайона № 51 в жилом районе 11 на Краснопольской площадке.

29 ноября с подрядной организацией подпишут договор. После этого подрядчик приступит к работам. Как сообщало ИА REGNUM, строительство дома ранее было остановлено.