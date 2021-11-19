Москва, 19 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Для безработных жителей Москвы на образовательной онлайн-платформе «Профессионала» появился интерактивный модуль по поиску работы, сообщается на портале мэра столицы.

Безработный

На онлайн-курсах москвичам помогут найти работу, оформить самозанятость, разработать план трудоустройства, научиться составлять резюме и отвечать на вопросы работодателя на собеседовании.

Для того, чтобы попасть на онлайн-курсы по поиску работу в центр «Профессионал», москвичам нужно обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Московская служба занятости предлагает безработным горожанам около 400 тысяч рабочих мест.

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